На Харківщині затримали наркоторговця із бандероллю з наркотиками на 2,5 млн грн

Співробітники Національної поліції України та Служби безпеки України в Харківській області провели спецоперацію з ліквідації контрабандного наркоканалу з Нідерландів в Україну.

Правоохоронці затримали 40-річного жителя області, який організував постачання поштою з Нідерландів наркотиків і психотропів в особливо великих розмірах, а потім реалізовував їх у декількох регіонах України.

"З метою встановлення повного маршруту контрабанди екстазі та кокаїну правоохоронці провели оперативну комбінацію та затримали зловмисника під час отримання бандеролі. Правоохоронці вилучили з незаконного обігу 6 тис. пігулок з психотропом МДМА (екстазі) та 150 г кокаїну. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 2,5 млн грн", - повідомили в ГУ Нацполіції Харківської області, інформує Интерфакс.

Фігуранта затримано. Стосовно нього порушено кримінальне провадження за контрабанду наркотиків і психотропних засобів (ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України) і збут наркозасобів (ч 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Раніше у Харкові правоохоронці затримали 44-річного кримінального авторитета.