НОВИНИНа базі херсонського професійного училища № 2 відкрили перший в області сучасний навчально-практичний центр з деревообробки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Херсонщині відкрили перший сучасний навчальний центр з деревообробки
Фото: depositphotos / lucidwaters
Про це повідомляє на своїй Фейсбук-сторінці Херсонська міська рада, передає Укрінформ.
За кошти державного та міського бюджетів було придбано нове деревообробне обладнання, сучасний комп’ютерний комплект із мультимедійною системою та інтерактивною дошкою, ручний електрифікований інструмент.
Зазначається, що учні закладу під керівництвом майстрів виробничого навчання за новітніми технологіями з допомогою сучасних матеріалів модернізували кабінет теоретичного навчання, навчальний цех та виконали монтаж нового обладнання. Вартість центру становить 2,4 млн.
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24 01 2022 10:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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