На Херсонщині відкрили перший сучасний навчальний центр з деревообробки

На базі херсонського професійного училища № 2 відкрили перший в області сучасний навчально-практичний центр з деревообробки.

Фото: depositphotos / lucidwaters

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