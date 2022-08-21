НОВИНИНа вулиці Хрещатик у Києві відкрилася виставка російської військової техніки, знищеної українськими військами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Хрещатику організували виставку знищеної техніки окупантів
"У лютому росіяни планували парад у центрі Києва. Через 6 місяців після початку широкомасштабної війни ганебний показ іржавого російського металу – це нагадування всім диктаторам про те, як їхні плани може зруйнувати вільний і мужній народ", - написили в Twitter у Міністерстві оборони України.
Кореспондент iPress.ua теж відвідав захід:
Нагдаємо, працівникам урядового кварталу наступного тижня рекомендували працювати дистанційно
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21 08 2022 19:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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