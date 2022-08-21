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На Хрещатику організували виставку знищеної техніки окупантів

На вулиці Хрещатик у Києві відкрилася виставка російської військової техніки, знищеної українськими військами.
На Хрещатику організували виставку знищеної техніки окупантів

"У лютому росіяни планували парад у центрі Києва. Через 6 місяців після початку широкомасштабної війни ганебний показ іржавого російського металу – це нагадування всім диктаторам про те, як їхні плани може зруйнувати вільний і мужній народ", - написили в Twitter у Міністерстві оборони України.

Кореспондент iPress.ua теж відвідав захід:

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21 08 2022 19:58
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