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На картах Google тепер можна подивитися, яка ситуація з COVID-19 у вашому регіоні

Оновлення доступне вже у 220 країнах, зокрема і в Україні
Сервіс Google Maps додав нову функцію, завдяки якій користувачі можуть подивитися, яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у будь-якому регіоні світу.
На картах Google тепер можна подивитися, яка ситуація з COVID-19 у вашому регіоні Фото: slashgear.com

Новий шар показує кількість хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення у певній місцевості. Також там є позначки, що вказують на зростання або зменшення кількості хворих за останні 7 днів, пише "Громадське" посилаючись на блог Google.

Кольорове нашарування допомагає візуально розрізнити щільність нових випадків. Оновлення доступне вже у 220 країнах світу, зокрема і в Україні.

Як це працює?

Коли ви відкриваєте Карти Google, натисніть значок шарів у верхньому правому куті екрана та оберіть «Інформація про COVID-19».

Звідки беруть дані для карти?

Дані надходять з декількох джерел — наприклад, з Johns Hopkins, New York Times і Wikipedia. Вони, своєю чергою, отримують дані від організацій громадської охорони здоров'я, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я, урядових міністерств, а також державних і місцевих агентств та лікарень.

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01 10 2020 09:36
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