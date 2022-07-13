На кордонах Литви між Білоруссю й Калінінградською областю РФ ростуть черги з вантажівок

Останніми днями на кордонах Литви з Білоруссю та Калінінградською областю Росії збільшилися черги, одночасно очікують сотні вантажівок.

Про це повідомляє LRT, наводячи заяву литовських прикордонників.

На ранок 13 липня на пункті пропуску "Кібартай" на в’їзд до Калінінградської області очікували близько 230 вантажівок. Водночас, за словами керівника пункту пропуску, черги не постійні і зростають періодично, коли потік транспорту стає більш інтенсивним.

Найдовші черги, як повідомляють, на пунктах пропуску з Білоруссю "Гайгард" та "Медідінкай" - на кожному близько 340 фур. На пункті "Лаворишкес" очікують у черзі 200 вантажівок, на пункті Шальчинінкай - близько 160.

Прикордонники кажуть, що перші тижні після набуття чинності новими санкціями черги зникли, але зараз перевізники адаптувалися і обсяги перевезення вантажів зростають. Так, через пункт "Райгард" в кожен бік їде приблизно 150 фур за добу. При цьому, деякі водії спеціально їдуть через Литву, а не Польщу, тому що там черги на кордоні більші.

Нагадаємо, після того, як 10 липня набула чинності заборона на транзит нових видів російських товарів до Калінінграда, Литва за першу добу не пропустила 34 вантажівки.

З неділі, після закінчення перехідного періоду п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, через Литву забороняється перевозити цемент, спирт, дерево, скло, алюміній, вироби з паперу, гіпс та інші товари російського походження. Раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС.

За даними ЗМІ, ЄС хотів вивести транзит з-під дії санкцій, щоб не дратувати Росію. Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що жодних поступок Росії в цьому питанні бути не повинно.