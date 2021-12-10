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На кордоні Литви і Білорусі розвернули максимальне з кінця серпня число мігрантів

У неділю в Литву в неприпустимих місцях намагалися проникнути 39 мігрантів, в суботу - 56
За минулу добу литовські прикордонники не пропустили в Литву з Білорусі 121 нелегального мігранта, який намагався потрапити в країну в недозволеному місці.
На кордоні Литви і Білорусі розвернули максимальне з кінця серпня число мігрантів Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Це найбільше число незаконних мігрантів з 25 серпня, коли розвернули 155 мігрантів, повідомила Служба охорони держкордону Литви.

За минулу добу литовські прикордонники не застосовували службову зброю, спецзасоби або фізичне насильство. Контроль кордону на литовській стороні здійснюється в посиленому режимі.

У неділю в Литву в неприпустимих місцях намагалися проникнути 39 мігрантів, в суботу - 56.

В цьому році нелегально перейшли кордон Литви з Республікою Білорусь понад 4200 мігрантів, більшість з них - іракці.

Вільнюс звинувачує Мінськ у організації потоку мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим з країні оголошена екстремальна ситуація.

Нагадаємо, що Польща продовжила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на два місяці

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12 10 2021 16:56
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