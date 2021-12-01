На кордоні Угорщини та України будують найбільший у Європі залізничний термінал

Неподалік угорсько-українського кордону у місті Фенешлітке (Угорщина) розпочалося будівництво найбільшого у Європі інтермодального залізничного комбінованого термінала East-West Gate.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на угорські медіа, зазначає "Економічна правда".

"Будівництво найбільшого та найсучаснішого залізничного інтермодального комбінованого термінала розпочато біля воріт Європейського Союзу у Фенешлітке, недалеко від угорсько-українського кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що EWG стане першим наземним інтермодальним комбінованим терміналом на європейському континенті, який буде побудований на "зелених" технологіях та матиме власну мережу 5G. Теоретична потужність терміналу, який будується на території у 125 гектарів, становить 1 мільйон TEU на рік.

Очікується, що EWG може зіграти ключову роль у доставленні товарів між Азією та Європою альтернативним шляхом, забезпечуючи швидші та більші за обсягом постачання, ніж раніше.

"Оснащений найсучаснішими технологіями, інтермодальний термінал EWG, бувши західним шлюзом Нового Шовкового шляху, пропонуватиме альтернативний маршрут вантажних перевезень з Азії до Австрії, Швейцарії, Італії, Словенії, Хорватії та Німеччини, який буде швидший, ніж нинішні сухопутні та морські шляхи", - йдеться у повідомленні.

Тестову експлуатацію об'єкта планується розпочати у січні 2022 року, а остаточна здача має відбутися у першому кварталі 2022 року. Інвестиції у розмірі 61 млн євро фінансуються повністю з приватних джерел.

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