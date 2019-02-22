На кордоні Венесуели з Бразилією сутички силовиків з протестувальниками, одну жінку застрелили Сили безпеки Венесуели застосували проти протестувальників гумові кулі та сльозогінний газ

У Венесуелі сталися сутички силовиків з протестувальниками біля кордону з Бразилією, який раніше закрили за наказом президента Ніколаса Мадуро, аби не пропустити гуманітарну допомогу.

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Очільник регіону Гран Сабана Еміліо Гонсалес повідомив, що внаслідок сутичок десятки людей постраждали, одна жінка загинула - її застрелили. За словами чиновника, сили безпеки Венесуели застосували проти протестувальників гумові кулі та сльозогінний газ, інформує АР. Загибла була представницею корінного індіансього народу пемон. Раніше армія Венесуели приведена в бойову готовність у зв'язку з анонсованими раніше поставками гуманітарної допомоги зі США. Нагадаємо, що у Венесуелі прихильники опозиції готуються знову вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити до країни гуманітарні конвої.

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