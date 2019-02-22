НОВИНИУ Венесуелі сталися сутички силовиків з протестувальниками біля кордону з Бразилією, який раніше закрили за наказом президента Ніколаса Мадуро, аби не пропустити гуманітарну допомогу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На кордоні Венесуели з Бразилією сутички силовиків з протестувальниками, одну жінку застрелили
Сили безпеки Венесуели застосували проти протестувальників гумові кулі та сльозогінний газ
Фото з вільних джерел
Очільник регіону Гран Сабана Еміліо Гонсалес повідомив, що внаслідок сутичок десятки людей постраждали, одна жінка загинула - її застрелили. За словами чиновника, сили безпеки Венесуели застосували проти протестувальників гумові кулі та сльозогінний газ, інформує АР.
Загибла була представницею корінного індіансього народу пемон.
Раніше армія Венесуели приведена в бойову готовність у зв'язку з анонсованими раніше поставками гуманітарної допомоги зі США.
Нагадаємо, що у Венесуелі прихильники опозиції готуються знову вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити до країни гуманітарні конвої.
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22 02 2019 18:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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