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На кордоні з білоруссю створюють "кілзону" для стримування ворога

19 липня 2026, 19:17
На кордоні з білоруссю створюють
Фото: ДПСУ
Бетонні конструкції, пастки та особлива увага до річкових островів.
Українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території білорусі та будують потужну лінію оборони.
 
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
 
Військовослужбовці ДПСУ створюють на північних рубежах так звану "кілзону" для ефективного знищення противника у разі спроби прориву. Наразі оборонні позиції підсилюють одразу кількома типами інженерних споруд.
 
Прикордонники облаштовують:
  • протитанкові рови
  • кількарівневі загородження з колючого дроту
  • ряди бетонних "зубів дракона"
 
Такий комплекс оборонних споруд є лише частиною масштабних фортифікацій, які розгортають на північному кордоні для зупинки можливої агресії. Окрему увагу військові приділяють водним рубежам. У прикордонні тривають оборонні заходи на дніпровських островах, де також фіксується певна активність та ведеться постійне спостереження за діями з боку білорусі. Ситуація перебуває під повним контролем Сил оборони України.

 

війна в Українікордон з білоруссю

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