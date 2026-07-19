На кордоні з білоруссю створюють "кілзону" для стримування ворога

Бетонні конструкції, пастки та особлива увага до річкових островів.

Українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території білорусі та будують потужну лінію оборони.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Військовослужбовці ДПСУ створюють на північних рубежах так звану "кілзону" для ефективного знищення противника у разі спроби прориву. Наразі оборонні позиції підсилюють одразу кількома типами інженерних споруд.

Прикордонники облаштовують: