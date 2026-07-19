На кордоні з білоруссю створюють "кілзону" для стримування ворога
19 липня 2026, 19:17
Фото: ДПСУ
Бетонні конструкції, пастки та особлива увага до річкових островів.
Українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території білорусі та будують потужну лінію оборони.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Військовослужбовці ДПСУ створюють на північних рубежах так звану "кілзону" для ефективного знищення противника у разі спроби прориву. Наразі оборонні позиції підсилюють одразу кількома типами інженерних споруд.
Прикордонники облаштовують:
- протитанкові рови
- кількарівневі загородження з колючого дроту
- ряди бетонних "зубів дракона"
Такий комплекс оборонних споруд є лише частиною масштабних фортифікацій, які розгортають на північному кордоні для зупинки можливої агресії. Окрему увагу військові приділяють водним рубежам. У прикордонні тривають оборонні заходи на дніпровських островах, де також фіксується певна активність та ведеться постійне спостереження за діями з боку білорусі. Ситуація перебуває під повним контролем Сил оборони України.