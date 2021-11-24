На кордоні з Білоруссю у сутичці з мігрантами поранений польський військовий

Поблизу населеного пункті Мельнік дві групи мігрантів кількістю 30-40 осіб двічі атакували польські служби і військових, а неподалік Дубіч Церковних намагалася проникнути до Польщі група з понад 100 мігрантів

Минулої ночі від нападу мігрантів під час проби силового перетину кордону постраждав польський військовий.

За інформацією речниці Прикордонної служби РП Анни Міхальської, напередодні увечері відбулися три масові спроби нелегального перетину кордону групами від кількадесяти до 100 осіб, передає кореспондент Укрінформу.

“Поблизу населеного пункті Мельнік дві групи мігрантів кількістю 30-40 осіб двічі атакували польські служби і військових, а неподалік Дубіч Церковних намагалася проникнути до Польщі група з понад 100 мігрантів”, - повідомила Міхальська.

За її інформацією, спершу в районі Мельніка група з 30-ти мігрантів близько 20:30 (за місцевим часом) змогла проникнути до Польщі, її було затримано. Мігранти кидали у бік польських силовиків камінням, палками. В результаті один з польських військових отримав травму голови, йому було надано медичну допомогу.

Згодом у тому ж місці о 22:30 сталася ще одна спроба нелегального претину кордону групою із 40 осіб, які також вели себе дуже агресивно. Спробу було унеможливлено польськими силовиками.

Водночас, близько 20-ї години в районі Дубіч Церковних кордон намагалися перетнути понад 100 осіб. Вони кидали драбини через колючий дріт, розрізали елементи загородження, у цьому їм допомагали білоруські служби. Цю спробу прориву кордону також було зупинено.

Як відомо, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано понад 36 тисяч спроб нелегально перетнути кордон. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Варшава планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження заввишки понад 5 метрів.