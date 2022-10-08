НОВИНИПісля перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх буде передано на потреби ЗСУПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На кордоні з Білоруссю знайшли покинуту росіянами форму і зброю
На кордоні з Білоруссю, на Чернігівщині, українські прикордонники спільно з Національною поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили схованку зі зброєю.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"У ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що, крім боєприпасів, у схованці був одяг військовослужбовців збройних сил росії.
"Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх буде передано на потреби ЗСУ”, - йдеться у повідомленні.
Раніше iPress повідомляв, що на Волині збили два безпілотники, які прилетіли з території Білорусі.
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10 08 2022 09:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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