На кордоні з Білоруссю знайшли покинуту росіянами форму і зброю

Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх буде передано на потреби ЗСУ

На кордоні з Білоруссю, на Чернігівщині, українські прикордонники спільно з Національною поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили схованку зі зброєю.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"У ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що, крім боєприпасів, у схованці був одяг військовослужбовців збройних сил росії.

"Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх буде передано на потреби ЗСУ”, - йдеться у повідомленні.

Раніше iPress повідомляв, що на Волині збили два безпілотники, які прилетіли з території Білорусі.