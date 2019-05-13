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На кордоні затримали двох росіян: кажуть, що втекли в Україну за притулком

Затримані відразу повідомили, що вони є подружжям і, оминувши російські пункти пропуску, тікають з Росії через переслідування
Прикордонники затримали двох порушників кордону із російським громадянством, які заявили, що хочуть отримати політичний притулок в Україні.
На кордоні затримали двох росіян: кажуть, що втекли в Україну за притулком Фото: dpsu.gov.ua

Росіяни прямували в Україну поза пунктами пропуску, повідомляє Державна прикордонна служба.

Затримані відразу повідомили, що вони є подружжям і, оминувши російські пункти пропуску, тікають з Росії через переслідування.

"У ході бесіди чоловік розповів, що понад десять років займався прибутковим бізнесом, а саме – продажом автомобілів, через що піддавався постійному тиску та примусу сплачувати данину від начальника одного з РУВД міста Москви. У 2010 році він був змушений закрити свій бізнес через постійні погрози та створення штучних перепон від представників влади", – йдеться у повідомленні.

Також росіянин каже, що створив в інтернеті сторінку, на якій висловлював незадоволення чинною владою РФ, негативно висловлювався щодо анексії Криму і дій РФ на міжнародній арені та рекламував інших російських опозиційних блогерів.

Через це йому та його родині начебто почали надходити погрози з вимогою видалити опубліковані матеріали.

"У зв’язку з цим, вони прийняли рішення разом з дружиною, в незаконний спосіб потрапити на територію України і попросити політичного притулку. З їх слів, таке рішення ними було прийнято через дотримання і забезпечення в Україні фундаментальних прав та свобод людини", – зазначають прикордонники.

У відомстві також додали, що зазвичай Україна приймає таких втікачів, зокрема, "з огляду на те, що в Росії існує реальна загроза їхньому життю та здоров'ю".

Нагадаємо, що прикордонники констатують збільшення пасажиропотоку за минулу добу, й повідомили, що відмовлено в пропуску до України 225 особам, зокрема 32 громадянам Росії.

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13 05 2019 18:19
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