На культовому фестивалі Burning Man встановили п'ятиметровий тризуб
На культовому міжнародному фестивалі Burning Man 2022 литовсько-американський табір Amber Dust створив інсталяцію з тризубом.
Про це повідомило литовське видання Vakarų Vėjai.
Артоб'єкт назвали Freedom Trident. Його висота – 4,8 м. Інсталяція зібрана з фанери у стільниковий спосіб.
Amber Dust наголосили, що сьогодні герб України є символом єдності, свободи, завзятості, цілеспрямованості та символ боротьби за свободу і демократію.
"Ми обрали герб України, який, як вважають, виник як родовий символ, синтез божественних стихій вогню та води у виявленому світі. Три точки, три світи та трійці завжди перебувають у людській міфології та культурі", – зазначили творці скульптури.
Після фестивалю тризуб передадуть українській діаспорі Південної Каліфорнії.
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