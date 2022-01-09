На культовому фестивалі Burning Man встановили п'ятиметровий тризуб

Творці скульптури наголосили, що сьогодні герб України є символом єдності, свободи, завзятості, цілеспрямованості та символ боротьби за свободу і демократію

На культовому міжнародному фестивалі Burning Man 2022 литовсько-американський табір Amber Dust створив інсталяцію з тризубом. Про це повідомило литовське видання Vakarų Vėjai. Артоб'єкт назвали Freedom Trident. Його висота – 4,8 м. Інсталяція зібрана з фанери у стільниковий спосіб. Amber Dust наголосили, що сьогодні герб України є символом єдності, свободи, завзятості, цілеспрямованості та символ боротьби за свободу і демократію. "Ми обрали герб України, який, як вважають, виник як родовий символ, синтез божественних стихій вогню та води у виявленому світі. Три точки, три світи та трійці завжди перебувають у людській міфології та культурі", – зазначили творці скульптури.



Після фестивалю тризуб передадуть українській діаспорі Південної Каліфорнії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію