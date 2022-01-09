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На культовому фестивалі Burning Man встановили п'ятиметровий тризуб

Творці скульптури наголосили, що сьогодні герб України є символом єдності, свободи, завзятості, цілеспрямованості та символ боротьби за свободу і демократію
На культовому фестивалі Burning Man встановили п

На культовому міжнародному фестивалі Burning Man 2022 литовсько-американський табір Amber Dust створив інсталяцію з тризубом.

Про це повідомило литовське видання Vakarų Vėjai.

Артоб'єкт назвали Freedom Trident. Його висота – 4,8 м. Інсталяція зібрана з фанери у стільниковий спосіб.

Amber Dust наголосили, що сьогодні герб України є символом єдності, свободи, завзятості, цілеспрямованості та символ боротьби за свободу і демократію.

"Ми обрали герб України, який, як вважають, виник як родовий символ, синтез божественних стихій вогню та води у виявленому світі. Три точки, три світи та трійці завжди перебувають у людській міфології та культурі", – зазначили творці скульптури.

Після фестивалю тризуб передадуть українській діаспорі Південної Каліфорнії.

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01 09 2022 11:19
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