CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Нові Петрівці Київської області при спробі зупинити автомобіль водія-порушника поліцейські на службовому позашляховику здійснили ДТП.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині поліцейські в гонитві за порушником розбили дві машини і врізалися в магазин
Правопорушнику вдалося втекти
Фото: kv.npu.gov.ua
"Поліція з червоними і синіми проблисковими маячками переслідувала іномарку, водій якої вперто не хотів зупинятися, порушуючи правила дорожнього руху, намагався відірватися від переслідування", - повідомляє прес-служба обласної поліції.
Правопорушнику вдалося втекти, а екіпаж поліції, що до цього скоїв зіткнення з іншим автомобілем, пасажирку якого з травмами доставили в лікарню, в'їхав в місцевий магазин.
Крім цього, в результаті зазначеної ДТП механічні пошкодження отримала ще одна поруч припаркована машина.
Нагадаємо, що в Києві на бульварі Дружби Народів сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Toyota Prius і "Газелі" співробітників "Київавтодору".
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