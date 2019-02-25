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На Київщині поліцейські в гонитві за порушником розбили дві машини і врізалися в магазин

Правопорушнику вдалося втекти
У селі Нові Петрівці Київської області при спробі зупинити автомобіль водія-порушника поліцейські на службовому позашляховику здійснили ДТП.
На Київщині поліцейські в гонитві за порушником розбили дві машини і врізалися в магазин Фото: kv.npu.gov.ua

"Поліція з червоними і синіми проблисковими маячками переслідувала іномарку, водій якої вперто не хотів зупинятися, порушуючи правила дорожнього руху, намагався відірватися від переслідування", - повідомляє прес-служба обласної поліції.

Правопорушнику вдалося втекти, а екіпаж поліції, що до цього скоїв зіткнення з іншим автомобілем, пасажирку якого з травмами доставили в лікарню, в'їхав в місцевий магазин.

Крім цього, в результаті зазначеної ДТП механічні пошкодження отримала ще одна поруч припаркована машина.

Нагадаємо, що в Києві на бульварі Дружби Народів сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Toyota Prius і "Газелі" співробітників "Київавтодору".

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25 02 2019 22:46
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