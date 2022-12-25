На Київщині "пункти незламності" відкриють на базі храмів ПЦУ

Наразі у Київській області працює понад 400 "пунктів незламності"

У Київській області "пункти незламності" відкриють на базі храмів Православної церкви України.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба після зустрічі з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

"Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним із таких є "пункти незламності", що будуть створені на базі храмів", - зазначив Кулеба.

Він подякував митрополиту за підтримку та допомогу Київщині, а також зазначив, що для нього велика честь отримати від предстоятеля ПЦУ орден Архистратига Божого Михаїла І ступеня.

Наразі у Київській області працює понад 400 "пунктів незламності".