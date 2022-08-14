RSS
НОВИНИ

На Київщині запустять екологічну переробку будівельного сміття

У Київській області запустять пілотний проєкт з екологічної переробки будівельного сміття, що лишилось після руйнувань інфраструктури.
На Київщині запустять екологічну переробку будівельного сміття Джерело: stroyobzor.ua

Про це повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За словами парламентарки, проєкт "може стати основою для зміни філософії з переробки будівельного сміття в Україні". Для нього використовують технології ізраїльської компанії GreenMix, яка з 1989 року працює у цій сфері.

Ця технологія передбачає, що з будівельного сміття виготовлятимуть нові будівельні матеріали, які можна буде використати для відновлення зруйнованих міст. Для цього нього залучать технології та обладнання для демонтажу пошкоджених/знищених високоповерхових будинків.

Шуляк, зазначила, що більше 2 млн тонн будівельного сміття накопичено в результаті руйнувань тільки в Бучанській територіальній громаді.

"Розміри шкоди можуть бути критичними для екології", – заявила вона.

Нагадаємо, в Київській області непридатними для проживання визнали понад 5 400 будинків, пошкоджених через бойові дії, їх мають демонтувати.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні збудують по 2 тис. квартир в 16 регіонах для переселенців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2022 18:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Лоуренс Фрідман: Перемога через виснаження

Лоуренс Фрідман: Перемога через виснаження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.