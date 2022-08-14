На Київщині запустять екологічну переробку будівельного сміття

У Київській області запустять пілотний проєкт з екологічної переробки будівельного сміття, що лишилось після руйнувань інфраструктури.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За словами парламентарки, проєкт "може стати основою для зміни філософії з переробки будівельного сміття в Україні". Для нього використовують технології ізраїльської компанії GreenMix, яка з 1989 року працює у цій сфері.

Ця технологія передбачає, що з будівельного сміття виготовлятимуть нові будівельні матеріали, які можна буде використати для відновлення зруйнованих міст. Для цього нього залучать технології та обладнання для демонтажу пошкоджених/знищених високоповерхових будинків.

Шуляк, зазначила, що більше 2 млн тонн будівельного сміття накопичено в результаті руйнувань тільки в Бучанській територіальній громаді.

"Розміри шкоди можуть бути критичними для екології", – заявила вона.

Нагадаємо, в Київській області непридатними для проживання визнали понад 5 400 будинків, пошкоджених через бойові дії, їх мають демонтувати.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні збудують по 2 тис. квартир в 16 регіонах для переселенців.