На Київському безпековому форумі йтиметься про стратегічний вибір України і Заходу, - Лубківський

Він повідомив, що цьогорічний Форум названо "Невтомна хвиля: стратегічний вибір України і Заходу": "Образ "невтомної хвилі" – це пряме посилання на однойменну книжку сенатора Джона МакКейна. Пам’ятаємо про великого друга України та будемо згадувати його на наших зустрічах"

Увага Київського безпекового форуму 11-12 квітня буде зосереджена на зовнішньополітичних і безпекових пріоритетах кандидатів у президенти. На майбутніх виборах до парламенту й тому, чи здатен український політикум сформувати за підсумками 2019 року стійку національну владу, яка продовжить європейський та євроатлантичний курс.

Данило Лубківський підкреслив, що Головний форум в Україні з питань міжнародної безпеки матиме кілька важливих контекстів. Київський безпековий форум проходитиме між першим і другим туром президентських виборів: "Ці вибори нерозривно пов’язані зі ще однією політичною зміною – обранням у жовтні нового складу українського парламенту та подальшим формуванням парламентської коаліції". Про це у своїй статті на "Європейській правді" написав Данило Лубківський, член наглядової ради фонду Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", заступник міністра закордонних справ України (2014 рік).

"Небезпека тривалого політичного протистояння та висока ймовірність, що внаслідок виборчого циклу в Україні з’являться три слабкі інститути влади (обмежений у діях президент, фрагментований парламент та недієздатний уряд), становлять не меншу загрозу, ніж російська агресія", - наголосив він.

Головна увага Форуму буде зосереджена на зовнішньополітичних і безпекових пріоритетах претендентів на посаду глави держави. Йтиметься і про майбутню Верховну раду.

"Чи здатен український політикум сформувати за підсумками 2019 року стійку національну владу, яка на ділі продовжить європейський та євроатлантичний курс? У цьому полягатиме наше основне питання, яке стосуватиметься саме виборів", - підкреслив Лубківський.

Водночас член наглядової ради фонду "Відкрий Україну" наголосив, що коло інтересів цьогорічного Форуму – значно ширше: "Говоритимемо про стратегічний вибір України і Заходу, а точніше – про єдність України із Заходом, нашу приналежність до західного цивілізаційного простору та політичну, економічну, безпекову і культурну взаємозалежність та взаємну необхідність".

"Переважна більшість наших громадян виступають за членство України в Європейському Союзі і НАТО. Ці факти підводять до принципово важливої тези: ті політичні сили, які наважаться на зміну або підміну євроатлантичного курсу України, не лише зазнають невдачі, але й спричинять для себе, країни і всього регіону катастрофічні наслідки", - написав він.

Ця теза рівною мірою стосується й наших західних партнерів, підкреслив Данило Лубківський: "Досить порожніх слів про "втому від України"

"Втомлюватися ще взагалі не було підстав. Ця позірна втома є наслідком власної невпевненості. Україну не вдасться довго тримати в передпокої. Це погано завершиться. Не менш драматичною стане спроба за перших кращих обставин усунутися від українського питання", - підкреслив він.

Сповільнення інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур, як і політика "вичікування" стосовно України, переконаний Лубківський, "вдарять по самій Європі й прямо заохотить апетити Кремля".

Окрема панель Київського безпекового форуму, повідомив Данило Лубківський, буде присвячена відносинам з НАТО: "Вона стане нагодою обговорити і те, що робить Україна, і те, чи готові наші партнери запропонувати Україні план набуття членства в Альянсі".

Євроатлантична тема буде також у центрі уваги американської панелі – "широкої експертної дискусії, присвяченої зовнішній політиці Сполучених Штатів у час президентства Дональда Трампа, яку Київський безпековий форум проводитиме спільно з Атлантичною радою".

Прямий зв’язок з атлантичним дискурсом матиме й серія регіональних сесій, серед яких панель про стратегічне партнерство Києва і Варшави і спеціальний захід, присвячений безпековим аспектам взаємодії між Україною, Румунією і Молдовою.

12-ий Київський Безпековий Форум, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", пройде 11-12 квітня. Цьогорічний Форум збере рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники Української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Київський Безпековий проводиться Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" щороку із 2007-го. Відтоді Форум стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.