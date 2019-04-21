На Луганщині член виборчої комісії вкинув в урну пачку бюлетенів, - ОПОРА

"Цей член комісії намагався домовитись зі спостерігачем, щоб вона не викликала поліцію"

На виборчій дільниці №440543 у селі Тепле Станично-Луганського району Луганської області, член дільничної виборчої комісії вкинув пачку бюлетенів, що було зафіксовано спостерігачем Громадянської мережі "Опора".

За словами Кормілецького, спостерігач "Опори" у селі Тепле зафіксував, що у скриньку для голосування була вкинута пачку бюлетенів. Один з членів комісії визнав, що це він зробив вкидання, і повідомив, що у пачці знаходяться вісім бюлетенів. Про це повідомляє "Громадське".

"Цей член комісії намагався домовитись зі спостерігачем, щоб вона не викликала поліцію", - розповів координатор.

"Потім підійшов якийсь хлопець та запропонував викликати поліцію. Після того, як минуло 30 хвилин, і поліція не приїхала, я почав дзвонити керівнику обласної поліції. Виявилось, що нашого спостерігача обдурили, і ніхто поліцію не викликав. На цій дільниці немає інших спостерігачів, і зараз всі члени комісії чинять моральний тиск на нашого спостерігача", - додав Кормілецький.

За якого з кандидатів проставлені відмітки у бюлетенях наразі невідомо, це зʼясується після відкриття скриньок для голосування.

За словами речниці Нацполіції в Луганській області Тетяни Погукай, слідчо-оперативна група на даний момент прямує на виборчу дільницю.

Нагадаємо, що одна виборча дільниця не відкрилася в неділю на території Донецької області, підконтрольній уряду - в с. Лебединське Волноваського району.