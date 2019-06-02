На Львівщині із військової частини вкрали обладнання на суму 4,5 млн грн
У листопаді 2018 року з військової частини вкрали 7 тепловізійних прицілів марки ARCHER та 8 приладів нічного бачення. Усе це зберігалося на складі військової частини. Уряд США виділив Україні оптичні прилади в рамках програми міжнародної технічної допомоги, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Внаслідок слідчих дій вдалося з'ясувати, що викрадення військового майна сталося, ймовірно, через недбале ставлення начальника складу ракетно-артилерійського озброєння до обліку та збереження майна.
Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Затриманого підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.
Нагадаємо, в Одесі під час перевірки 46-го Об'єднаного центру забезпечення Південного регіону Збройних сил України виявили нестачу майже 204 тонн дизельного палива різних марок і близько 2,5 тонн бензину А-92. Крім того, перевірка знайшла ще майже 34 тонни дизельного палива, 2,6 тонни авіаційного палива і майже тонну бензину, які не перебували на обліку і могли бути розкрадені.
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