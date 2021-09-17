На Львівщині викрили чергову схему з виготовлення підробних сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише "Громадське".
У серпні 2021 року у громадянина, який повертався в Україну через пункт пропуску «Краківець», виявили підроблене «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику». У такий спосіб він хотів уникнути самоізоляції.
Поліція у Львівській області тоді відкрила справу за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.
На початку вересня одному з фігурантів цієї справи повідомили про підозру. Справу надіслали до Яворівського районного суду.
Учора, 15 вересня, прикордонники спільно з поліцією та працівниками кіберполіції влаштували обшуки в помешканні та автівці іншого фігуранта справи.
Правоохоронці вилучили оргтехніку, бланки міжнародних сертифікатів про вакцинацію, печатки й документацію. Зараз слідчі з’ясовують усі обставини причетності фігуранта до злочину.
Читайте також: МОЗ закликало МВС та СБУ посилити контроль за можливими підробленнями "ковідних" сертифікатів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?