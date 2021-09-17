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На Львівщині викрили чергову схему з виготовлення підробних сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19

Прикордонники виявили та припинили у Львівській області незаконну схему з виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19. Перед цим фейкову довідку виявили в одного з українців.
На Львівщині викрили чергову схему з виготовлення підробних сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 Фото: Twitter

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише "Громадське".

У серпні 2021 року у громадянина, який повертався в Україну через пункт пропуску «Краківець», виявили підроблене «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику». У такий спосіб він хотів уникнути самоізоляції.

Поліція у Львівській області тоді відкрила справу за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

На початку вересня одному з фігурантів цієї справи повідомили про підозру. Справу надіслали до Яворівського районного суду.

Учора, 15 вересня, прикордонники спільно з поліцією та працівниками кіберполіції влаштували обшуки в помешканні та автівці іншого фігуранта справи.

 

Правоохоронці вилучили оргтехніку, бланки міжнародних сертифікатів про вакцинацію, печатки й документацію. Зараз слідчі з’ясовують усі обставини причетності фігуранта до злочину.

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17 09 2021 11:25
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