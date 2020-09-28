БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЛьвівська облпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання владою та службовим становищем службовцями окремих митних постів Львівської митниці Держфіскальної служби (ДФС), які організували незаконну схему імпорту до України десятків вантажних автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівській митниці викрито схему імпорту вантажівок, через яку бюджет недоотримав 17 млн грн - прокура
На 37 вантажних автомобілів накладено арешт
Фото: dw
"За даними слідства, службові особи митниці спільно із суб’єктами підприємницької діяльності та митними брокерами організували протиправну схему імпорту 37 вантажних автомобілів на територію України на суму майже 40 млн грн, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Окремо ввозилися різні частини транспортних засобів: через одні митні пости заїжджали кузови, через інші під виглядом легкових авто - вантажівки. При цьому до внутрішніх баз даних Державної фіскальної служби України вносилися недостовірні відомості щодо їхніх реєстраційних номерів та VIN-кодів", - йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури, оприлюдненому в понеділок.
У відомстві зазначають, що це дало змогу протиправно ввезти автомобілі на митну територію України і надалі у понад 10 разів зменшити сплату обов'язкових митних платежів. "Орієнтовно, таким чином бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів", - йдеться у повідомленні.
28 вересня під час обшуків у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України, правоохоронці виявили та вилучили документи, флешки, чорнові записи та грошові кошти в сумі понад 1 млн грн.
Наразі на 37 вантажних автомобілів судом накладено арешт із забороною ними розпоряджатися.
До теми: На митниці розповіли, як працюватимуть пункти пропуску для вантажних перевезень під час дії обмежень
До теми: На митниці розповіли, як працюватимуть пункти пропуску для вантажних перевезень під час дії обмежень
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28 09 2020 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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