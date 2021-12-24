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На Марсі зняли накритий водяним льодом кратер

Сама світлина 4-кілометрового кратера у Великій Північній рівнині (Vastitas Borealis) на Марсі, була зроблена ще 5 липня цього року
Орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) зробив на Червоній планеті світлину кратера, накритого водяним льодом.
На Марсі зняли накритий водяним льодом кратер Фото: NASA/JPL-Caltech

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі ESA.

Сама світлина 4-кілометрового кратера у Великій Північній рівнині (Vastitas Borealis) на Марсі, була зроблена ще 5 липня цього року.

Зазначається, що кратер частково заповнений водяним льодом, який також особливо переважає на його північних схилах, на яких в середньому протягом року фіксується менше годин сонячного світла.

Фото: ESA

Темний матеріал, який добре помітний на краю кратера, ймовірно, складається з вулканічних матеріалів, таких як базальт.

Більша частина навколишньої місцевості вулкану вільна від льоду, але була сформована тривалими еоловими процесами.

Еолові процеси - геологічні процеси, викликані активністю вітру. Вітер здатний викликати ерозію, переносити та відкладати гірські породи.

Нагадаємо, що марсохід NASA Perseverance знайшов у деяких зібраних зразках порід на дні кратеру Єзеро органічні хімічні речовини, що містять вуглець.

 

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24 12 2021 17:36
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