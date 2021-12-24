На Марсі зняли накритий водяним льодом кратер

Сама світлина 4-кілометрового кратера у Великій Північній рівнині (Vastitas Borealis) на Марсі, була зроблена ще 5 липня цього року

Орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) зробив на Червоній планеті світлину кратера, накритого водяним льодом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі ESA.

Сама світлина 4-кілометрового кратера у Великій Північній рівнині (Vastitas Borealis) на Марсі, була зроблена ще 5 липня цього року.

Зазначається, що кратер частково заповнений водяним льодом, який також особливо переважає на його північних схилах, на яких в середньому протягом року фіксується менше годин сонячного світла.