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На місцевих виборах у Німеччині із втратою голосів переміг потенційний наступник Меркель

Всього на виборах право голосу мали 14 млн людей
Згідно з результатами, опублікованими Міністерством внутрішніх справ в Дюссельдорфі рано вранці в понеділок, ХДС отримав 34,3% голосів - на 3,2 пункта менше, ніж на місцевих виборах 2014 року. Це найгірший результат партії на місцевих виборах у федеральній землі.
На місцевих виборах у Німеччині із втратою голосів переміг потенційний наступник Меркель Фото: з вільних джерел

На місцевих виборах у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія перемогли консерватори з Християнсько-демократичного союзу, зазнавши втрати голосів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Згідно з попередніми офіційними результатами, ХДС місцевого прем'єр-міністра Арміна Лашета однозначно виграв місцеві вибори в землі Північний Рейн-Вестфалія, незважаючи на втрату голосів.

Згідно з результатами, опублікованими Міністерством внутрішніх справ в Дюссельдорфі рано вранці в понеділок, ХДС отримав 34,3% голосів - на 3,2 пункта менше, ніж на місцевих виборах 2014 року. Це найгірший результат партії на місцевих виборах у федеральній землі.

Прем'єр-міністру землі Лашету довелося почути багато критики на свою адресу через коронакризу. 

Другий переможець на виборах - зелені. Згідно з попереднім результатом, вони набрали 20% голосів по країні і таким чином значно покращили свій результат (на 8,3 пункта) в порівнянні з місцевими виборами шість років тому. 

СДПН, Соціально-демократична партія, зазнала чергової невдачі. Вона набрала всього 24,3% - на 7,1 пункта менше. Вільна демократична партія набрала 5,6%, правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 5%, Ліва партія - 4%. 

Всього на виборах право голосу мали 14 млн людей. Це голосування було важливим на тлі періоду підготовки до федеральних виборів наступного року, а також мало перевірити настрої населення щодо чинного прем’єра. Армін Лашет є кандидатом на посаду голови ХДС і, відповідно, ймовірним кандидатом у канцлери Німеччини.

Нагадаємо, що лідерка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

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14 09 2020 11:52
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