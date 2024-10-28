На мітингу Трампа у Нью-Йорку звучали образи на адресу Гарріс і Пуерто-Рико

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів один із передвиборчих мітингів на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку. Разом з ним на сцені виступали комік Тоні Хінчкліфф, який сказав, що Пуерто-Рико це "острів сміття", бізнесмен Грант Кардон, що натякнув нібито Камала Гарріс "повія", та друг дитинства Трампа Девід Рем, котрий назвав Гарріс "дияволом" і "антихристом".

Про це передає The Washington Post.

Комік Тоні Хінчкліфф був одним із кількох вступних спікерів, які висловлювали сексистські, расистські та інші принизливі образи на адресу різних людей під час мітингу в Медісон-сквер-гарден. Після його слів про Пуерто-Рико старша радниця штабу Трампа Даніель Альварес заявила, що слова Хінчкліффа "не відображають поглядів президента Трампа".

Раніше у своїй промові, говорячи про мігрантів, Хінчкліфф казав: "Вірте чи ні, люди, я вітаю мігрантів у США з розпростертими обіймами. І під розкритими обіймами я маю на увазі ось що". Він показав руками знак "стоп", а потім заявив, що латиноамериканці "люблять заводити дітей", і додав ще кілька жартів про це. У WP їх назвали грубими.

Тим часом бізнесмен Грант Кардоне висловився, що віцепрезидентка Камала Гарріс та "її сутенери знищать нашу країну". Ця метафора представила кандидатку в президенти від Демократичної партії повією.

Наступним виступав колишній ведучий Fox News Такер Карлсон і висміяв увагу, приділену расовій приналежності Гарріс (її батько з Ямайки, а мати з Індії).

Водночас, коли Дональд Трамп вийшов на сцену, він рекламував те, як його підтримують люди різних релігій і рас. І сказав: "Республіканська партія дійсно стала партією інклюзії". Далі Трамп дотримувався своїх стандартних тез: називав медіа «ворогами народу", таврував Камалу Гарріс "людиною з низьким IQ", захищав своє рішення називати політичних опонентів "внутрішнім ворогом", обізвав США "окупованою країною" і заявив, що день виборів буде "днем визволення".

Підтримати Трампа прийшов і його син Дональд Трамп — молодший. На сцені він повторював безпідставну теорію змови "великої заміни", яка стверджує, що тіньові еліти намагаються замінити білих американців небілими іммігрантами.

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року.