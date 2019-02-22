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На Миколаївщині в чоловіка з авто вкрали сумку з понад 15 мільйонами гривень

На трасі Миколаїв – Херсон у чоловіка викрали понад 15 мільйонів гривень
Поблизу села Шевченкового на трасі "Миколаїв—Херсон" невідомі підрізали позашляховик, порізали колеса та викрали у водія 15 мільйонів гривень готівки.
На Миколаївщині в чоловіка з авто вкрали сумку з понад 15 мільйонами гривень Фото: Нацбанк via Flickr

Повідомлення про злочин до поліції Вітовського району надійшло близько 23:20 21 лютого.

"Зі слів 52-річного заявника, коли він на своєму автомобілі Range Rover повертався додому, його підрізав Volkswagen темного кольору та змусив зупинитись. Водій вказаного транспортного засобу вийшов та почав кричати про те, що нібито заявник невправно керує своєю автівкою. До водія приєднались його пасажири, наблизившись до транспортного засобу заявника, та порізали колеса на Range Rover. У цей момент під’їхало ще одне авто, з якого вийшли декілька незнайомців у темному одязі з капюшонами на голові, розбили пасажирське скло та витягли сумку, у якій було понад 15 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Після нападу зловмисники зникли на двох автомобілях темного кольору (ймовірно марки Volkswagen та BMW) у напрямку Херсона.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 5 т. 186 КК України (грабіж), що карається позбавленням волі терміном від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна. Тривають слідчі та оперативні заходи щодо встановлення осіб злочинців та їх затримання.

Нагадаємо, ізмаїльські правоохоронці затримали рецидивіста, який навіть у суді не втримався від скоєння крадіжки.

 

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22 02 2019 12:30
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