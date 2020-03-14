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На митниці розповіли, як працюватимуть пункти пропуску для вантажних перевезень під час дії обмежень

"Працюватимуть всі великі пункти пропуску, в тому числі основні аеропорти, порти, наземні пункти пропуску. Обмеження будуть стосуватись певних місцевих пунктів пропуску, піших переходів, малонавантажених залізничних переходів",
Встановлені Кабміном обмеження через загрозу поширення коронавірусу SARS-CoV-2 не вплинуть на здійснення міжнародних вантажних перевезень. Працюватимуть усі великі пункти пропуску.
На митниці розповіли, як працюватимуть пункти пропуску для вантажних перевезень під час дії обмежень Фото: vl.sfs.gov.ua

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, зазначає "Громадське".

"Працюватимуть всі великі пункти пропуску, в тому числі основні аеропорти, порти, наземні пункти пропуску. Обмеження будуть стосуватись певних місцевих пунктів пропуску, піших переходів, малонавантажених залізничних переходів", - зазначив головний митник.

Він запевнив, що Держмитслужба зважала на інтереси бізнесу, коли передавала уряду перелік пунктів пропуску, продовження роботи яких є критично важливим для економіки країни.

Також Нефьодов додав, що під час дії обмежень в Україну зможуть в’їжджати водії вантажних автомобілів, транзитного транспорту, екіпажі суден, які не є громадянами України. Водночас їх оглядатимуть медики.

Нагадаємо, що Україна закриває кордон для іноземців на два тижні

 
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14 03 2020 13:23
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