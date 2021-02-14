На Одещині стався спалах вірусного гепатиту: захворіли 15 дітей і дорослий

У Роздільній Одеської області на вірусний гепатит А захворіли 15 дітей і дорослий - усі вони мешкають в одному приватному будинку.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, зазначає "Громадське".

"13 лютого у м. Роздільна по вул. Лисенка, 2А в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит А у 16 осіб, з них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку)", - вказано у повідомленні.

Як уточнюють рятувальники, в осередку захворювання проводить комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров 10 лютого розповідав місцевому виданню "Думская", що у дитячому будинку сімейного типу в Роздільній на гепатит захворіли вісім людей - сім дітей і один дорослий опікун.

За його словами, у всіх восьми пацієнтів діагноз "гепатит А" підтвердився в результаті аналізів, перевірених у Лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я в Одеській області.

Станом на 10 лютого троє інфікованих були госпіталізовані в інфекційне відділення місцевої лікарні. Хвороба у них протікає в легкій формі.

Санлікар уточнив, що першого пацієнта з гепатитом виявили ще 21 січня. Після цього фахівці лабораторного центру взяли аналізи у хворих та людей, які з ними контактували. Також вони перевірили умови проживання в дитбудинку.

"Перевірили стан питної води. Найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена", - заявив Гончаров.

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