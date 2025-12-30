На Одещині судно із зерном під прапором Панами зазнало пошкоджень унаслідок російської атаки

Унаслідок російського удару пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.

Війська рф атакували порти Південний та Чорноморськ в Одеській області. Одна людина постраждала.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, унаслідок російського удару пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території одного з портів. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

Кулеба розповів, що такими ударами росіяни намагаються зірвати логістику та ускладнити судноплавство, але він запевнив: попри обстріл, морські порти продовжують працювати.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, цю нову атаку по портовій інфраструктурі війська рф здійснили зранку 30 грудня.