Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На Одещині судно із зерном під прапором Панами зазнало пошкоджень унаслідок російської атаки

30 грудня 2025, 16:53
На Одещині судно із зерном під прапором Панами зазнало пошкоджень унаслідок російської атаки
Унаслідок російського удару пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.
Війська рф атакували порти Південний та Чорноморськ в Одеській області. Одна людина постраждала.
 
Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
 
За його словами, унаслідок російського удару пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території одного з портів. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
 
Кулеба розповів, що такими ударами росіяни намагаються зірвати логістику та ускладнити судноплавство, але він запевнив: попри обстріл, морські порти продовжують працювати.
 
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, цю нову атаку по портовій інфраструктурі війська рф здійснили зранку 30 грудня.
війна в УкраїніОдеська областьросія окупанти

Останні матеріали

Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється