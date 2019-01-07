На Одещині внаслідок пожежі загинули четверо дітей, поки їхні матері пішли в гості
"1 липня о 08:19 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у с. Чорне Окнянського району виникла пожежа у житловому будинку. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно у приватному житловому будинку", - повідомляє прес-служба ДСНС України.
Згідно з інформацією, о 08:54 пожежу було локалізовано на площі 40 кв м. О 09.35 - ліквідовано. Після ліквідації пожежі, на місці інциденту виявили чотирьох загиблих дівчаток.
"Під час пожежі загинули дві доньки 2017 р.н. та 2018 р.н. однієї жінки та ще дві дівчинки, також 2017 р.н. та 2018 р.н. іншої матері", - повідомили у відомстві.
Наразі причина пожежі та смерті встановлюються.
Від ДСНС залучалась 1 одиниця пожежної техніки та 4 рятувальники.
Нагадаємо, що троє людей загинуло в результаті пожежі, що сталася у середмісті Парижа.
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