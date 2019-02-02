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​На одеській трасі в одному місці сталося шість ДТП через ями на дорозі

Шляховики звинувачують погоду в утворенні аварійної ямковості
У п'ятницю, 1 лютого, на 341 км автомобільної дороги Київ - Одеса сталося шість дорожньо-транспортних пригод за участю восьми автомобілів.
​На одеській трасі в одному місці сталося шість ДТП через ями на дорозі Фото: google.com

На аварійній ділянці терміново виставили знаки обмеження швидкості та посилені наряди поліцейських і відправили дорожніх робітників, повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

На сайті "Укравтодору" кажуть, що аварійна ямковість в районі села Новогригорівка Одеської області пов'язана з погодою.

"Взимку аварійна ямковість інтенсивно утворюється в результаті частих коливань температури повітря, "плюс" змінюється на "мінус", а дощ переходить у мокрий сніг. За таких різких погодних змін знижується жорсткість дорожнього покриття, виникає перезволоження дорожнього полотна і з'являються ями на дорогах", - повідомили шляховики.

Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Україні зменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.

 

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02 02 2019 11:52
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