На одеській трасі в одному місці сталося шість ДТП через ями на дорозі
На аварійній ділянці терміново виставили знаки обмеження швидкості та посилені наряди поліцейських і відправили дорожніх робітників, повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
На сайті "Укравтодору" кажуть, що аварійна ямковість в районі села Новогригорівка Одеської області пов'язана з погодою.
"Взимку аварійна ямковість інтенсивно утворюється в результаті частих коливань температури повітря, "плюс" змінюється на "мінус", а дощ переходить у мокрий сніг. За таких різких погодних змін знижується жорсткість дорожнього покриття, виникає перезволоження дорожнього полотна і з'являються ями на дорогах", - повідомили шляховики.
Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Україні зменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.
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