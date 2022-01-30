На Олімпіаду-2022 прибули українські гірськолижники

Сам переліт був комфортним, літак був не дуже завантажений, тому можна було доволі комфортно відпочити й поспати. Єдине, що весь переліт потрібно було знаходитися у масці, за цим ретельно слідкували. Щось подивитися в Олімпійському селищі ще не вдалося, адже у нас вже темно

В Олімпійському селищі вже обживаються наші біатлоністи та саночники.

До Олімпійського селища, яке розташовується у Яньцині, прибули українські гірськолижники, передає Укрінформ.

Про переліт і перші враження від прибуття з сайтом НОК УКраїни поділився український гірськолижник Іван Ковбасюк.

«Сам переліт був комфортним, літак був не дуже завантажений, тому можна було доволі комфортно відпочити й поспати. Єдине, що весь переліт потрібно було знаходитися у масці, за цим ретельно слідкували. Щось подивитися в Олімпійському селищі ще не вдалося, адже у нас вже темно», - розповідає спортсмен.

Іван додав, що планує оглянути трасу, займатися підготовкою лиж та вирішувати організаційні справи.

«Перше офіційне тренування у мене заплановане на 3 лютого, буде цікаво, адже траса для всіх нова. Зазвичай перед зимовими Олімпійськими іграми проводяться змагання Кубка світу, щоб всі змогли перевірити свої сили на олімпійській трасі, а тут через ковідні обмеження такої можливості ні в кого не було. Всі будуть в однакових умовах», - повідомив гірськолижник, для якого Ігри в Пекіні стануть другими у кар’єрі.

Як повідомляв Укрінформ, на зимові Олімпійські ігри в Пекіні вже прибули українські біатлоністи та саночники. На черзі приліт наших стрибунів з трампліну та української учасниці у змаганнях з бобслею – Лідії Гунько.