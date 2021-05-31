На Олімпіаду в Токіо можуть допустити лише вакцинованих уболівальників або з негативним тестом

У рамках цих заходів передбачається, що вболівальникам заборонять кричати на підтримку спортсменів, вживати їжу, а також алкоголь на олімпійських об'єктах

Остаточне рішення щодо кількості вболівальників, допущених до змагань, а також інші правила організатори мають оголосити в червні.

Уболівальники в Токіо, можливо, повинні будуть пред'явити документ про вакцинацію від коронавірусу або негативний тест на COVID-19, щоб потрапити на олімпійські об'єкти, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на японська газета Yomiuri Shimbun.

Остаточне рішення щодо кількості вболівальників, допущених до змагань, а також інші правила організатори мають оголосити в червні.

Крім того, за даними видання, в рамках цих заходів передбачається, що вболівальникам заборонять кричати на підтримку спортсменів, вживати їжу, а також алкоголь на олімпійських об'єктах.

Японські ЗМІ нагадують: організатори раніше оголосили про те, що Олімпійські ігри відбудуться без іноземних уболівальників, тому ці заходи можуть стосуватися лише японців, які планують відвідати Олімпіаду.

Тим часом, згідно з опублікованим у понеділок Yomiuri Shimbun опитуванням, думки жителів Токіо щодо прийдешньої Олімпіади розділилися. 49% підтримують її проведення, тоді як 48% виступають за скасування Ігор. В опитуванні взяли участь близько 1 тис. людей, його проводили в період з 28 по 30 травня.

Минулого тижня влада Японії продовжила режим надзвичайного стану у великих містах країни через ситуацію з COVID-19. При цьому генсек кабміну Японії Кацунобу Като заявив журналістам, що попри розширення режиму надзвичайного стану в низці регіонів країни уряд Японії вживає всіх заходів для гарантування безпеки Олімпіади.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом від початку пандемії в Японії COVID-19 заразилися понад 740 тис. осіб, більше ніж 12,9 тис. інфікованих померли. Одужали понад 670 тис. людей.

Нагадаємо, що ініціатор кампанії "Зупинити Олімпіаду в Токіо" Кендзі Уцуномія заявив на прес-конференції, що Олімпійські ігри, які в 2020 році вже були перенесені на рік, можуть бути проведені тільки тоді, коли Японія зможе без будь-яких застережень прийняти гостей і спортсменів.