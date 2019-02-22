На островах у Тихому океані знайшли вид черепах, який вважали вимерлим понад 100 років

Востаннє цей вид бачили живим в 1906 році

На Галапагоських островах, що в Тихому океані, знайшли гігантську черепаху виду Chelonoidis phantasticus.

Черепаху знайшла експедиція еквадорського Національного парку "Галапагос" та американської некомерційної організації Galapagos Conservancy, яка вирушила на острів Фернандіна (один з найбільших і наймолодших на Галапагоських островах), повідомляє CNN.

Учені знайшли черепаху жіночої статі 17 лютого та перевезли її в центр з розведення слонових черепах на острові Санта-Крус. За їхніми оцінками, тварина дуже стара - їй понад 100 років.



Фото: twitter.com/SaveGalapagos



Фото: twitter.com/SaveGalapagos

Учені також припустили, що ця черепаха не єдина на острові зі свого виду Chelonoidis phantasticus, оскільки команда помітила сліди й інших рептилій.

Знайдена черепаха представляє один з 14 видів гігантських черепах, які живуть на острові Фернандіна. Більшість черепах знаходяться під загрозою зникнення.

Директор Галапагоського національного парку Денні Руеда зазначив, що така знахідка підштовхує їх посилити пошуки, щоб знайти інших черепах та відновити цей вид.

Галапагоський архіпелаг охоплює 19 островів у Тихому океані. У 1959 році острови оголосили національним парком, а в 1978 - об'єктом спадщини ЮНЕСКО.