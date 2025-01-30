На озброєнні ВМС США вже скоро з'явиться перший у світі дрон-дозаправник MQ-25
30 січня 2025, 12:27
Польща США
Цей безпілотник здатен дозаправити бойовий літак у повітрі 6,4 тоннами палива.
Політ першої серійної моделі безпілотника MQ-25 відбудеться вже у цьому році, а на інтеграцію на борт авіаносця варто чекати у 2026 році. Це свідчить про те, що від моменту появи першого прототипу до закінчення розробки пройде 12 років.
Про такі терміни розповів віцеадмірал Деніл Чівер, що очолює Військово-повітряні сили ВМС США, на конференції WEST 2025 у Сан-Дієго, пише Breaking Defense.
Водночас у Defense Express нагадали, що MQ-25 є першим у світі дроном-дозаправником, який здатен дозаправити бойовий літак у повітрі 6,4 тоннами палива на відстані не менше ніж 926 км від авіаносця.
Його розробила компанія Boeing, а у 2014 році був побудований перший прототип. Вже у 2018 році ВМС США підписали контракт з компанією вартістю в 805 млн доларів на розробку та побудову трьох MQ-25 Stingray.
"Проєкт цього БПЛА був розроблений в рамках програми UCLASS - (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike), тоді MQ-25 мав назву RAQ-25, але звісно різниця була не тільки в назві, але й в призначенні. Планувалось що RAQ-25 стане безпілотним стелс-бомбардувальником", - підкреслили аналітики видання.
За словами експертів, RAQ-25 повинен був завдавати бомбових ударів, залишаючись непомітним для ворожих засобів ППО, однак через складності розробки ВМС вирішили змінити його на безпілотний стелс-дозаправник, через що й змінили назву на MQ-25 Stingray.
"Наразі у ВМС США роль дозаправника вимушені виконувати палубні винищувачі F/A-18, це стає можливим завдяки спеціальному заправному обладнанню, воно являє собою контейнер з системою "шланг-конус", це перетворює винищувач у літак дозаправник. Такий самий контейнер встановлюється і на MQ-25", - пояснили у Defense Express.