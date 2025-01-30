На озброєнні ВМС США вже скоро з'явиться перший у світі дрон-дозаправник MQ-25

Цей безпілотник здатен дозаправити бойовий літак у повітрі 6,4 тоннами палива.

Політ першої серійної моделі безпілотника MQ-25 відбудеться вже у цьому році, а на інтеграцію на борт авіаносця варто чекати у 2026 році. Це свідчить про те, що від моменту появи першого прототипу до закінчення розробки пройде 12 років.

Про такі терміни розповів віцеадмірал Деніл Чівер, що очолює Військово-повітряні сили ВМС США, на конференції WEST 2025 у Сан-Дієго, пише Breaking Defense.

Водночас у Defense Express нагадали, що MQ-25 є першим у світі дроном-дозаправником, який здатен дозаправити бойовий літак у повітрі 6,4 тоннами палива на відстані не менше ніж 926 км від авіаносця.

Його розробила компанія Boeing, а у 2014 році був побудований перший прототип. Вже у 2018 році ВМС США підписали контракт з компанією вартістю в 805 млн доларів на розробку та побудову трьох MQ-25 Stingray.