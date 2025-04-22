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На параді 9 травня росія може показати зброю, створену з іншими країнами

22 квітня 2025, 15:55
На параді 9 травня росія може показати зброю, створену з іншими країнами
Експерт наголосив, що в деяких корейських ракетах є інтелектуальна власність рф
На параді, який запланований у москві на 9 травня, рф може показати озброєння, яке вона створює разом з іншими країнами.
 
Про це повідомив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі "Radio NV".
 
"Начебто, вантажівки з "шахедами" будуть, але подивимось, чим воює російська федерація. Воює ракетами корейськими, корейськими балістичними ракетами, дронами іранськими або китайськими. Звісно, не жаліє свій особовий склад", - сказав Храпчинський.
 
Він наголосив, що проблема полягає не в тому, що в корейських ракетах є американські або корейські деталі, а в тому, що в корейських ракетах є інтелектуальна власність рф. Тобто, є об’єднання двох держав для того, щоб створити якісну зброю. Експерт додав, що те саме стосується взаємодії рф з Іраном.
 
"Тобто, ми маємо трикутник "росія-Іран-Північна Корея", який створює дедалі більше зразків озброєння. Й це загроза не просто для України, це загроза  для азійського регіону, для інших регіонів. Але поки ще світове суспільство не бачить цієї проблеми. Вони думають, що війна поки ще відбувається в Україні", - сказав експерт.
 
На його думку, незабаром може бути значно більше проблем у світі через те, що певний час закривали очі в деяких державах, не бачили цієї загальної проблеми. Експерт наголошує, що 30 годин тиші на Великдень, які насправді "тишею не були", - загравання кремлівського диктатора путіна з американським президентом Дональдом Трампом, спекулюючи на його самозакоханості.
 
"По друге, це оперативна пауза, яка дозволила дещо зробити росіянам для того, щоб підготуватися до тих самих обстрілів, які вони почали відразу з нуля годин. Тому в котре наголошує – вірити росії та будь-яка спроба зупинити, або перепочити – це лише оперативна пауза для того, що росіяни зібрали свої сили", - підкреслив експерт.
 
Він також прокоментував те, що відразу після Великодня армія рф запустила по Україні різне озброєння, включно з ракетою "Онікс". За його словами, "все це озброєння" летить по Україні, прифронтова, прикордонна зона, цивільне населення страждає від FPV-дронів, від ударних безпілотників.
парадвійна в Україніросія окупанти

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