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На параді в москві було мало техніки через побоювання в кремлі критики – британська розвідка

10 травня 2023, 10:34
На параді в москві було мало техніки через побоювання в кремлі критики – британська розвідка
У військовій розвідці Британії вважають, що росія могла б виставити більше бронетехніки на вчорашньому параді в москві, але кремль побоявся критики всередині країни.

Про це Міністерство оборони Великої Британії пише в Twitter.

"9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Красній площі в росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні", – йдеться у дописі. 

Всього у параді взяли участь понад 8 000 військовослужбовців. Більшість із них були допоміжними воєнізованими силами і курсантами військових навчальних закладів.

Єдиним персоналом із розгорнутих формувань регулярних військ стали контингенти залізничних військ і військової поліції.

А єдиним танком на параді був старовинний Т-34 з парадної частини. 

"Незважаючи на великі втрати в Україні, росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями", – вважають британські військові.

Вчора путін на параді назвав причини "катастрофи, яку переживає український народ".

парадКремльбританська розвідка

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