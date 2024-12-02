На переговорах з росією і Україною мають бути ЄС та НАТО – Зеленський

На перемовинах найважливіше питання, чи згодна росія взагалі бачити Україну незалежною країною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в майбутніх можливих переговорах з кремлем після відповідного зміцнення позицій України мають брати участь представники ЄС і НАТО.

Про це Зеленський сказав на пресконференції з головою Євроради.

"Коли ми маємо цей перелік, тоді ми можемо сісти і спілкуватися. Хто буде за цим столом переговорів? Так, Росія, Україна і, як я сказав, Європейський Союз і НАТО.

Чому? Тому що ми бачимо себе частиною безпекової системи у цих союзах. І в цьому форматі я розумію, коли ми можемо сісти, про що ми будемо говорити. Тому що я буду розуміти, хто навколо нас і про що ми можемо домовлятися", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що найважче питання, яке треба буде вирішувати, полягатиме в тому, чи згодна росія взагалі бачити Україну незалежною країною.

"Я думаю, що найважче питання, яке нам треба буде вирішувати… бо особа, яка буде сидіти навпроти, Росія, якщо вони не захочуть миру, не захочуть бачити Україну в майбутньому незалежною країною, про що можна домовлятися?", - сказав президент.

Також Зеленський розказав, що €1 млрд з доходів від заморожених активів рф піде на українську зброю.