Від початку року з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернулися 233 дитини.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Це двоє хлопців і одна дівчина, віком від 15 до 16 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зараз діти перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну й психологічну допомогу. Порятунок став можливим завдяки наполегливій роботі Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", — пише Прокудін.

З початку року на підконтрольну Україні територію повернулися 233 дитини з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. З них 201 дитина – з батьками, а 32 – сироти або позбавлені батьківського піклування.