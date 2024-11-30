На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
30 листопада 2024, 17:21
Фото: Укрінформ
Від початку року з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини повернулися 233 дитини.
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Це двоє хлопців і одна дівчина, віком від 15 до 16 років.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Зараз діти перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну й психологічну допомогу. Порятунок став можливим завдяки наполегливій роботі Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", — пише Прокудін.
З початку року на підконтрольну Україні територію повернулися 233 дитини з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. З них 201 дитина – з батьками, а 32 – сироти або позбавлені батьківського піклування.