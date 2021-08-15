На початку тижня в Україні буде спекотно, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами

16 серпня у більшості областей України – без опадів

Переміщення спекотної та сухої повітряної маси з Балан в понеділок визначатиме погоду більшої частини території України.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Укргідрометцентр.

16 серпня у більшості областей України – без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 29-34°.

У Києві – без опадів, температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 16 серпня найвища температура була зафіксована на позначці 36,2 градуса тепла в 2008 році, найнижча 5,1 градуса вище нуля в 1884 році.

У вівторок у західних, вдень у Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях пройдуть короткочасні грозові дощі, в окремих районах, град, шквали 15-20 м/с. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 29-34°, у західних областях – 21-26°.

У Києві 17 серпня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 31-33°.

15 серпня станом на 8.00 температура води в Чорному та Азовському морі була 22-25°; у Дніпрі в межах Києва 24°.

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