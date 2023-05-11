На Полтавщині СБУ викрила ділків, які поставляли обладнання до росії для виробництва С-300

До організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території рф.

В Полтавській області СБУ викрила ділків, які постачали до росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

До організації постачання причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, який володіє бізнесом на території росії. Фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовувалась підприємствами військово-промислового комплексу рф.

Зокрема серед "замовників" товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту росії.

"Також ділки контактували з московським підприємством "НПП Торий", яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400", - пише СБУ.

В результаті комплексних заходів СБУ запобігла вивезенню до росії понад 100 одиниць нової партії товару.

Зазначається, що для реалізації оборудки ділки відправляли продукцію спільникам до однієї з країн Південного Кавказу. Звідти вона переправлялась на адресу підконтрольної комерційної структури росії.

Під час обшуків було виявлено: