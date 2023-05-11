На Полтавщині СБУ викрила ділків, які поставляли обладнання до росії для виробництва С-300
В Полтавській області СБУ викрила ділків, які постачали до росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
До організації постачання причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, який володіє бізнесом на території росії. Фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовувалась підприємствами військово-промислового комплексу рф.
Зокрема серед "замовників" товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту росії.
"Також ділки контактували з московським підприємством "НПП Торий", яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400", - пише СБУ.
В результаті комплексних заходів СБУ запобігла вивезенню до росії понад 100 одиниць нової партії товару.
Зазначається, що для реалізації оборудки ділки відправляли продукцію спільникам до однієї з країн Південного Кавказу. Звідти вона переправлялась на адресу підконтрольної комерційної структури росії.
Під час обшуків було виявлено:
- документи із доказами злочинних дій;
- печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території росії;
- бойові припаси до автомата Калашникова.