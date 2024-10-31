На порозі глобальної кризи: як результати американських виборів вплинуть на світ – Bloomberg

Оскільки США мають значний вплив на міжнародні справи, суперечки в процесі виборів можуть підірвати глобальну стабільність.

Світ відчуває страх невизначеності, оскільки друзі та вороги Америки очікують на результати президентських виборів, що відбудуться наступного тижня. На Близькому Сході, який балансує на межі великої регіональної війни, представники Ізраїлю, Єгипту, Сполучених Штатів і Катару знову зустрічаються в Досі, щоб домовитися про припинення вогню в Секторі Гази. Але ніхто не візьме на себе жодних зобов'язань, поки американські виборці не вирішать, хто сяде за стіл переговорів у січні.

У кремлі владімір путін чекає на результати голосування 5 листопада, щоб вирішити, якими будуть його наступні кроки в Україні та інших країнах. (Він вболіває за Трампа, але й остерігається його перемоги). У Північній Кореї Кім Чен Ин пильно стежить за голосуванням, погрожуючи Південній Кореї своєю ядерною зброєю. Від Пекіна до Тегерана, Мінська і Каракаса антиамериканські автократи напружено очікують, хто стане їхнім новим супротивником.

Про це пише Андреас Клут, колумніст Bloomberg Opinion.

Союзники Америки також перебувають у невизначеності. Японія, яка вже почала хвилюватися через можливе повернення Трампа, раптово переживає власну урядову кризу після виборів, на яких вперше з 1990-х років не було явного переможця. Крім того, Токіо і Берлін задаються питанням, чи матимуть вони в наступному році в Білому домі друга, чи замість нього націоналіста, який накладе тарифи на їхній експорт і погрожує покинути їх на розтерзання ворогам.

Колумніст зазначає, що є багато країн, які не є ні союзниками, ні ворогами США, але раніше покладалися саме на Америку, щоб забезпечити певний порядок у нестабільному світі. Сьогодні ці країни, від Південного Тихого океану до Африки, змушені вибирати між США та Китаєм.

"Навіть якщо Америка уникне насильства цієї осені та зими, навіть якщо Трамп або Гарріс беззаперечно займуть Овальний кабінет, навіть якщо Білий дім і Конгрес стануть на один бік: Ця масштабніша "епізодична криза" триматиме США розділеними, а світ — у непевності", — пише Клут.