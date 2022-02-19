На проведення Олімпіади-2022 Китай витратив щонайменше 9 мільярдів доларів - FT

Витрати на модернізацію або будівництво дюжини нових об’єктів майже вдвічі перевищують початковий бюджет, попри обіцянку забезпечити, щоб Ігри були "економними"

На проведення зимових Олімпіських Ігор у Пекіні Китай витратив щонайменше 56 млрд юанів (8,8 млрд доларів) - витрати на модернізацію чи будівництво низки об'єктів майже вдвічі перевищують початковий бюджет.

Як повідомляє Економічна правда, про це пише Financial Times із посиланням на документи про закупівлі та тендери, з якими ознайомилось видання.

"Витрати на модернізацію або будівництво дюжини нових об’єктів майже вдвічі перевищують початковий бюджет, попри обіцянку забезпечити, щоб Ігри були "економними".

Китайський уряд мало що розкриває про витрати на Ігри, які намагався використати як демонстрацію свого зростаючого глобального статусу. Але десятки документів про закупівлі та тендери, переглянуті FT, показують, що чиновники не шкодували коштів на проведення заходу", - пише газета.

За офіційним бюджетом, Китай витратив 1,5 млрд доларів на будівництво або реконструкцію десятка об’єктів, включаючи будівництво олімпійських сіл на трьох місцях, але документи показують, що ці проєкти коштують щонайменше 3 млрд доларів, додає FT.

Також Китай витратив значні кошти, щоб подолати негативні екологічні чинники та запобігти спалаху Covid-19.

Зокрема, 32 млн юанів - для фінансування досліджень забруднення та систем моніторингу повітря та 4 млн юанів на придбання "віддільників" для використання в їдальнях.

"Створення достатньої кількості штучного снігу для лижних змагань також було проблемою.

Китай витратив близько 10 мільярдів юанів на перетворення нерозвиненої гірської долини в олімпійський гірськолижний курорт, у тому числі 755 мільйонів юанів на будівництво системи для закачування води для виробництва снігу", - пише FT.

Газета нагадує, що після перемоги в конкурсі на проведення Ігор Китай почав оновлення транспорту - лише на нову швидкісну залізничну колію витратили, за даними видання, до 6,7 мільярдів юанів.

Міжнародний олімпійський комітет заявляв, що "останні ознаки" свідчать про те, що витрати на об’єкти були в межах бюджету. Там додали, що два транспортні проєкти є "довгостроковими планами регіонального розвитку" і не "входять до складу поточного бюджету Ігор".

Газета наводить позицію Володимира Андреффа, експерта з економіки Міністерства спорту Франції, який вважає, що транспортні проєкти мають бути включені в бюджет ОІ, якщо вони пов’язані з Іграми.

Нагадаємо, що Україна облаштовує спортивну інфраструктуру та розглядає можливість проведення Олімпійський ігор в Україні у 2030 році.