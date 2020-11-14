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На Рівненщині правоохоронці затримали двох кримінальних авторитетів

Правоохоронці провели в Рівненській області операцію із затримання двох кримінальних "авторитетів", які перебували в розшуку за підозрою в скоєнні тяжких злочинів, одному з них інкримінують викрадення людини і вбивство, іншому - розбійний напад, повідомила прес-служба Національної поліції.
На Рівненщині правоохоронці затримали двох кримінальних авторитетів Фото: з вільних джерел

"13 листопада правоохоронці провели спецоперацію із затримання кримінальних "авторитетів", які обґрунтовано підозрюються в скоєнні вищезазначених злочинів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, одного їх затриманих підозрюють у викраденні і вбивстві жителя Запоріжжя. На початку жовтня в поліцію звернулася жінка, повідомивши, що невідомий чоловік увірвався в квартиру і, погрожуючи зброєю, змусив її чоловіка піти з ним.

Слідство встановило, що викрадення організував 55-річний "авторитет". Допомагав йому 30-річний житель Запоріжжя, який незаконно проник у житло потерпілого. Потім зловмисники вивезли 40-річного чоловіка на берег річки, де протягом декількох годин били і катували його. Не дочекавшись викупу, який вони вимагали від родичів викраденого, зловмисники вбили жертву, а тіло закопали в лісосмузі.

Як зазначається, через кілька днів поліцейські затримали молодшого спільника і вручили йому повідомлення про підозру у викраденні людини (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу) і порушення недоторканності житла (ч. 2 ст. 162 КК). "Авторитету" оголосили підозру заочно за ч. 3 ст. 146.

Зазначається, що другий "авторитет" - 26-річний чоловік - перебував у розшуку за підозрою в розбійному нападі. За даними поліції, він разом із двома спільниками скоїв збройний напад на двох місцевих мешканців, побив їх і відібрав гроші та особисті речі.

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14 11 2020 12:07
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