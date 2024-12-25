Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

На Різдво Папа Франциск закликав до переговорів для припинення війни в Україні

25 грудня 2024, 15:30
На Різдво Папа Франциск закликав до переговорів для припинення війни в Україні
Фото: telegraf.com.ua
Франциск, який обіймає посаду папи з 2013 року, цього року зазнав критики, коли заявив, що Україна повинна набратися сміливості "підняти білий прапор" і почати переговори про припинення війни з росією.

Папа Римський Франциск у своєму різдвяному посланні в середу закликав до переговорів між Україною та росією задля припинення війни, що послідувала за повномасштабним вторгненням москви майже три роки тому.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму різдвяному зверненні Urbi et Orbi (до міста і світу) Франциск безпосередньо згадав конфлікт і закликав до "сміливості, необхідної для відкриття дверей до переговорів".

Виступаючи з центрального балкона собору Святого Петра перед тисячами людей на площі внизу, папа сказав: "Нехай замовкнуть звуки зброї в охопленій війною Україні!" Він також закликав до "жестів діалогу і зустрічі заради досягнення справедливого і міцного миру".

Франциск, який обіймає посаду папи з 2013 року, цього року зазнав критики, коли заявив, що Україна повинна набратися сміливості "підняти білий прапор" і почати переговори про припинення війни з росією.

Кілька днів тому в недільній молитві напередодні Різдва Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій, засудивши жорстокість бомбардувань шкіл і лікарень в Україні та Газі.

війнаРіздвоПапа Римськийпереговори

Останні матеріали

Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Політика
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 08:01
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Бравада путіна. Вистава
Політика
Бравада путіна. Вистава "доброго царя", який вмить вирішує усі проблеми росіян
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 11:27
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 08:17
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється