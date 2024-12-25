На Різдво Папа Франциск закликав до переговорів для припинення війни в Україні

Франциск, який обіймає посаду папи з 2013 року, цього року зазнав критики, коли заявив, що Україна повинна набратися сміливості "підняти білий прапор" і почати переговори про припинення війни з росією.

Папа Римський Франциск у своєму різдвяному посланні в середу закликав до переговорів між Україною та росією задля припинення війни, що послідувала за повномасштабним вторгненням москви майже три роки тому.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму різдвяному зверненні Urbi et Orbi (до міста і світу) Франциск безпосередньо згадав конфлікт і закликав до "сміливості, необхідної для відкриття дверей до переговорів".

Виступаючи з центрального балкона собору Святого Петра перед тисячами людей на площі внизу, папа сказав: "Нехай замовкнуть звуки зброї в охопленій війною Україні!" Він також закликав до "жестів діалогу і зустрічі заради досягнення справедливого і міцного миру".

Франциск, який обіймає посаду папи з 2013 року, цього року зазнав критики, коли заявив, що Україна повинна набратися сміливості "підняти білий прапор" і почати переговори про припинення війни з росією.

Кілька днів тому в недільній молитві напередодні Різдва Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій, засудивши жорстокість бомбардувань шкіл і лікарень в Україні та Газі.