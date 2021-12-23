На різдвяній листівці: принц Гаррі і Меган Маркл уперше показали свою доньку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє People.
Таким чином, широка публіка вперше змогла побачити доньку герцога і герцогині Сассекських, яка народилася на початку літа цього року.
Фото було зроблене у будинку подружжя у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.
Фото: Twitter The Duke and Duchess of Sussex
"У цьому 2021 році ми привітали появу нашої доньки Лілібет. Арчі зробив нас мамою і татом, а Лілі - сім’єю. В очікуванні 2022 року ми зробили пожертви кільком організаціям, які захищають сім’ї - від тих, хто переїхав з Афганістану, до американських родин, які потребують оплачуваної відпустки по догляду за дитиною", - йдеться на листівці.
Нагадаємо, що Меган Маркл стане продюсером мультсеріалу на Netflix
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