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На різдвяній листівці: принц Гаррі і Меган Маркл уперше показали свою доньку

Таким чином, широка публіка вперше змогла побачити доньку герцога і герцогині Сассекських
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл опублікували святкову листівку, на якій подружжя зображене разом зі своїми дітьми - сином Арчі та донькою Лілібет Діаною.
На різдвяній листівці: принц Гаррі і Меган Маркл уперше показали свою доньку Фото: РБК-Україна

Як передає Укрінформ, про це повідомляє People.

Таким чином, широка публіка вперше змогла побачити доньку герцога і герцогині Сассекських, яка народилася на початку літа цього року.

Фото було зроблене у будинку подружжя у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Фото: Twitter The Duke and Duchess of Sussex

"У цьому 2021 році ми привітали появу нашої доньки Лілібет. Арчі зробив нас мамою і татом, а Лілі - сім’єю. В очікуванні 2022 року ми зробили пожертви кільком організаціям, які захищають сім’ї - від тих, хто переїхав з Афганістану, до американських родин, які потребують оплачуваної відпустки по догляду за дитиною", - йдеться на листівці.

Нагадаємо, що Меган Маркл стане продюсером мультсеріалу на Netflix

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23 12 2021 17:56
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