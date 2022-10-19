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На саміті G20 Байден не хоче зустрічатись з путіним навіть в коридорі – Politico

Саміт "Групи двадцяти", який за місяць повинен пройти на Балі, стане найочікуванішою політичною подією останніх років через війну рф проти України.
На саміті G20 Байден не хоче зустрічатись з путіним навіть в коридорі – Politico Фото: з вільних джерел

Президент США Джо Байден не хоче зустрітися з російським главою владіміром путіним навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав під час саміту G20.

Про це пише Politico.

"Ми знаємо, що президент Байден думає про президента путіна: він думає, що він вбивця, він думає, що він воєнний злочинець. Зазвичай із вбивцями та військовими злочинцями не зустрічаються", – сказав колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. 

Видання зазначає, що американські чиновники стараються запобігти навіть випадковій зустрічі лідерів.

За весь час президентства Байдена він зустрівся з путіним лише один раз – у Женеві. Ще кілька разів вони розмовляли по телефону, обговорюючи тоді ще ймовірне вторгнення РФ в Україну. 

Саміт G20, який вже наступного місяця повинен пройти на Балі, стане найочікуванішою політичною подією останніх років через війну проти України. До складу Великої двадцятки окрім багатих демократій входить також кілька автократій. Тож очікуються, що не всі сторони приймуть сторону Києва.

Як повідомляв iPress, президенти України та росії Володимир Зеленський і владімір путін погодилися взяти участь у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.

 

 

 

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19 10 2022 16:20
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