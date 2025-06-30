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На саміті НАТО Трампа закликали посилити тиск на рф, але він залишився нерішучим – президент Чехії

30 червня 2025, 12:33
На саміті НАТО Трампа закликали посилити тиск на рф, але він залишився нерішучим – президент Чехії
Він стверджує, що Трамп запитував, чому Європа не може значно збільшити витрати на оборону.
На закритій вечері НАТО минулого тижня європейські лідери тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб він зайняв більш жорстку позицію щодо росії, але він залишився нерішучим.
 
Про це розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю CNN Prima NEWS.
 
"Ми говорили з ним дуже послідовно і спільно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на росію", - сказав він, описуючи розмову за вечерею, в якій брали участь король Нідерландів Віллем-Олександр і глава НАТО Марк Рютте.
 
За його словами, метою не було спричинити економічний крах росії, адже це не в їхніх інтересах.
 
"Щоб змусити її усвідомити, що альтернативи переговорам просто немає. Він поки що залишався стриманим, але він усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент", - додав Павло.
 
Зазначається, що коли Трамп вказав на свій попередній успіх із Китаєм під час вечері, заявивши, що високі мита змусили Пекін змінити свою позицію, президент Чехії використав цей аргумент, щоб наполягти на своєму:
 
"Я сказав: Бачте, саме такий рішучий підхід нам зараз потрібен по відношенню до росії. Якщо Китай відчув це протягом місяця, то Росія, з її економікою, може відчути це протягом тижня або двох".
 
Він стверджує, що Трамп задався питанням, чому Європа не може значно збільшити витрати на оборону.
 
"Він був здивований, чому Європа не може інвестувати 5% ВВП в оборону вже наступного року", - сказав Павел.
 
За його словами, союзники були єдині у своїй відповіді, пояснивши йому, що європейська промисловість не здатна виробляти такі обсяги військових матеріалів.

 

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