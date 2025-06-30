На саміті НАТО Трампа закликали посилити тиск на рф, але він залишився нерішучим – президент Чехії

Він стверджує, що Трамп запитував, чому Європа не може значно збільшити витрати на оборону.

На закритій вечері НАТО минулого тижня європейські лідери тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб він зайняв більш жорстку позицію щодо росії, але він залишився нерішучим.

Про це розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю CNN Prima NEWS.

"Ми говорили з ним дуже послідовно і спільно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на росію", - сказав він, описуючи розмову за вечерею, в якій брали участь король Нідерландів Віллем-Олександр і глава НАТО Марк Рютте.

За його словами, метою не було спричинити економічний крах росії, адже це не в їхніх інтересах.