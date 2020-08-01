На сайті посольства України в Ірані зникла заява про, що версія теракту або ракетної атаки виключається
Натомість там з'явилися такі рядки: «Інформація щодо причин авіакатастрофи з'ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру»,передає "Громадське".
Раніше іранські ЗМІ назвали попередньою причиною катастрофи технічні несправності. Водночас йорданське видання Al-Hadath повідомило, що літак могли випадково збити ракетою. У ніч на 8 січня Іран завдав ракетного удару по двох військовим базам США в Іраку. Це стало відповіддю на загибель іранського генерала Касема Сулеймані, якого 3 січня убили недалеко від Багдада за наказом президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, що Літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.
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