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На сайті ЦВК оприлюднили фото усіх мажоритарників на виборах у Раду

Центрвиборчком вперше в історії України оприлюднив фото всіх кандидатів у депутати, які балотуються на мажоритарних округах
Загалом на сайті ЦВК доступні фото всіх 3082 кандидатів, які балотуютсья на 199 виборчих округах.
На сайті ЦВК оприлюднили фото усіх мажоритарників на виборах у Раду Скиншот з сайта ЦВК

"Такий крок дозволить не лише побачити світлини лідерів перегонів, а й краще ідентифікувати технічних кандидатів і так званих "клонів", котрі можуть спотворити результати волевиявлення громадян", — пояснили у громадському русі ЧЕСНО, який і закликав ЦВК оприлюднити фото всіх мажоритарників, йдеться у "Громадське". 

У ЧЕСНО припускають, що на сайті ЦВК можуть з’явитися фото й тих кандидатів, що йдуть у Раду за партійними списками.

Зазначимо, що зокрема можна побачити фото Дарта Вікторовича Вейдера, який балотується на окрузі №135 в Одеській області.

Нагадаємо, у Комітеті виборців України підрахували, що всього в мажоритарних округах балотується 161 кандидат-клон, тобто особа, яка має однакове прізвище з більш рейтинговими політиками.

Нагадаємо, що законопроєкт про розширення люстрації на топ-чиновників внесли до Ради. Люстрація поширюється на депутатів та топ-високопосадовців, які працювали в Україні з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

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14 07 2019 10:31
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