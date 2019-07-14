На сайті ЦВК оприлюднили фото усіх мажоритарників на виборах у Раду
"Такий крок дозволить не лише побачити світлини лідерів перегонів, а й краще ідентифікувати технічних кандидатів і так званих "клонів", котрі можуть спотворити результати волевиявлення громадян", — пояснили у громадському русі ЧЕСНО, який і закликав ЦВК оприлюднити фото всіх мажоритарників, йдеться у "Громадське".
У ЧЕСНО припускають, що на сайті ЦВК можуть з’явитися фото й тих кандидатів, що йдуть у Раду за партійними списками.
Зазначимо, що зокрема можна побачити фото Дарта Вікторовича Вейдера, який балотується на окрузі №135 в Одеській області.
Нагадаємо, у Комітеті виборців України підрахували, що всього в мажоритарних округах балотується 161 кандидат-клон, тобто особа, яка має однакове прізвище з більш рейтинговими політиками.
Нагадаємо, що законопроєкт про розширення люстрації на топ-чиновників внесли до Ради. Люстрація поширюється на депутатів та топ-високопосадовців, які працювали в Україні з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.
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