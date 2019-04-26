НОВИНИРодина українського 20-річного політв'язня Павла Гриба не сподівається на задоволення апеляції на вирок, яким Павла засудили до 6 років позбавлення волі. Єдиним шляхом звільнення вважають обмін між Україною та Росією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На суд не сподіваємося, хіба на обмін між Україною та Росією, - батько політв'язня Гриба
За його словами, після вироку Павло тримається, "не падає духом"
Фото:Укрінформ
До 29 квітня адвокатка та власне Павло ознайомлюватимуться з текстом вироку, згодом подаватимуть апеляцію. Коротку апеляційну скаргу подали ще в день оголошення вироку в Ростові-на-Дону, повідомляє Hromadske.
"Не сподіваємося на виправдувальний вирок, на позитивний результат геть немає ніяких сподівань, може лише будуть якісь обміни між Україною та Росією", - сказав батько.
Він додав, що після вироку Павло тримається, "не падає духом". "Позавчора було 20 місяців, які Павло за ґратами", - додав батько.
Нагадаємо, українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.
Міністерство закордонних справ висловило протест через рішення російського суду у справі політв'язня Павла Гриба та вимагає негайно скасувати незаконний вирок у справі.
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26 04 2019 13:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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